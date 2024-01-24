Суд у справі Шеремета призупинили через те, що фігурантка воює

Суд у справі про вбивство журналіста «Української правди» Павла Шеремета призупинив розгляд до демобілізації однієї з обвинувачених Яни Дугарь

Зупинити справу попросив захист обвинувачених, оскільки двоє фігурантів, Яна Дугарь та Андрій Антоненко, служать у війську. Дугарь мобілізована, Антоненко – служить за контрактом.

Бойовий медик Дугарь уточнила, що має керівну посаду і займається евакуацією бійців з полю бою. Антоненко пояснив, що воює на одному з важливих напрямків.

Третя фігурантка Юлія Кузьменко розповіла, що також виїжджає у прифронтові регіони як лікарка.

Потерпілі – матір і дочка Шеремета, а також редакторка-засновниця УП Олена Притула – підтримали відкладення розгляду. Їхній адвокат також служить у ЗСУ, тому раніше потерпілі вже просили призупинити суд до кінця війни.