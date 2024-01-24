У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76

Про це повідомляє тг-канал BAZA.

Зазначається, що оперативні служби перевіряють інформацію про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Попередньо, літак міг зазнати краху в районі хутора Кривого.

Натомість губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Проте він не надав подробиці. Пізніше Гладков підтвердив падіння літака й додав, що він це сталося у полі неподалік населеного пункту.

«Усі, хто перебував на борту, загинули. Наразі місце аварії оточене. Усі оперативні служби перебувають на місці, проводяться слідчі заходи. До місця прямує комісія для встановлення причин катастрофи», — написав губернатор.

Крім цього, російській тг-канал «112» повідомив із посиланням на власні джерела, що на борту літака нібито перебували 63 людини. Усі вони загинули. Водночас пропагандистська державна інформагенція Росії РІА «Новости» пише із посиланням на міноборони РФ, що начебто на борту були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.