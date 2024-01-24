За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків, передає Медіацентр Україна — Укрінформ.

«Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей», — сказав він.

За словами Сташківа, станом на січень 2024 року в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно.

«Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів», — зауважив заступник міністра.