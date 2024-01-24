Минулої доби РФ завдала 48 ракетних і 112 авіаударів, ЗСУ відбили 53 атаки на 7 напрямках » ЗСУ уразили 9 артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби противника Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.