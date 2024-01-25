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ЗСУ відбили атаки ворога на півдні та сході: Генштаб розповів, де росіяни штурмували найбільше Комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України » 950 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Російські окупанти протягом минулої доби намагалися штурмувати позиції українських військових на півдні та сході. ЗСУ відбили атаки ворога та знищили 950 загарбників Про це 25 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 379 610 (+950) осіб.

танків ‒ 6257 (+30) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 621 (+42) од.

артилерійських систем – 9067 (+59) од.

РСЗВ – 972 (+1) од.

засобів ППО ‒ 660 (+1) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35) од.

крилатих ракет ‒ 1844 (+2) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044 (+39) од.

спеціальної техніки ‒ 1420 (+4) од.