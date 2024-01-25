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950 військових: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 25 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом га 25.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 379 610 (+950) осіб.
  • танків ‒ 6257 (+30) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 621 (+42) од.
  • артилерійських систем – 9067 (+59) од.
  • РСЗВ – 972 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 660 (+1) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35) од.
  • крилатих ракет ‒ 1844 (+2) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 044  (+39) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1420 (+4) од.
25 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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