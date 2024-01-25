Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Про це повідомили кореспонденти Суспільне.Спорт з місця події.

«За» проголосували 93 делегати конгресу – рішення ухвалене одноголосно. Один делегат утримався.

Шевченко у грудні став єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу.

Андрій Шевченко — володар «Золотого м’яча»-2004, Герой України, нагороджений відзнакою «Національна легенда України». В кар’єрі гравця виступав за «Динамо», «Челсі» та «Мілан». Виграв Лігу Чемпіонів у 2003 році. Зі збірною у 2006 році став чвертьфіналістом Чемпіонату Світу зі збірною України.

Як тренер почав свою кар’єру в збірній Україні. У 2016 увійшов до штабу головного тренера Михайла Фоменка. Після провального виступу збірної на Євро-2016 очолив команду. Під його керівництвом Україна вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи 2020. На турнірі збірна досягла найбільшого успіху на Євро — вийшла до чвертьфіналу. 1 серпня 2021 року заявив про завершення роботи тренером збірної України.

7 листопада 2021 року оголосили про призначення Шевченка головним тренером італійського «Дженоа» 15 листопада він здобув першу перемогу на чолі нового клубу. 15 січня 2022 року Шевченка звільнили з «Дженоа». Під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч, 7 матчів програла, тричі — зіграла внічию

17 листопада 2022 року був обраний віцепрезидентом НОК України, але вже наступного дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації. Причиною цього рішення було обрання проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до складу НОК. У підсумку ці два депутати написали заяви на вихід з НОКу. 26 вересня 2023 року призначений радником президента України.

Колишній керівник УАФ Андрій Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України. Експрезидента УАФ звинувачують у розкраданні коштів.

Павелка відсторонили від посади. У квітні 2023 року Андрія Павелка було переобрано на 4-річний термін у виконавчий комітет УЄФА. З червня минулого року він перебуває в СІЗО.