“Коаліція дронів” для України: Швеція та Велика Британія долучилися до нової організації

Швеція та Велика Британія заявили про доєднання до нещодавно створеної “Коаліції дронів”. Тепер до організації входять чотири країни, включно з її засновницями Україною та Латвією.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про відповідне рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Також про намір приєднатися до коаліції – і стати її співлідером разом з Латвією – заявила Велика Британія.

Зазначається, що “Коаліцію дронів” створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

“Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю”, – наголосила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.