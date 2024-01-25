Комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України

Про це повідомляє Reuters.

Комітет сенату з міжнародних відносин підтримав 20-ма голосами «закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців».

Зазначається, що в разі ухвалення закону сенатом та палатою представників у повному складі та його підписання президентом США Джо Байденом, він би дозволив Вашингтону вперше в історії конфіскувати активи центрального банку країни, з якою Штати не ведуть війну.

У матеріалі Reuters йдеться, що голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін був оптимістичним, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою і демократами, і республіканцями у сенаті та палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

Комітет у закордонних справах палати представників водночас ухвалив аналогічний законопроєкт, який також має переважну підтримку представників обох партій.