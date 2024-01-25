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Міноборони Південної Кореї заявило про повалення режиму в Пхеньяні у випадку початку війни

Про це повідомляє Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що запуск з корабля КНДР відбувся близько 7 години ранку, але подробиць поки не надали, пославшись на те, що аналіз даних триває.

«Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», — зазначили у JCS.

Глава міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що режим Північної Кореї буде повалений, якщо вона розпочне війну.

«Північна Корея визначила Республіку Корея своїм головним ворогом і дотримується ворожої політики з метою комунізації всього Корейського півострова», — сказав він.

Водночас Шин Вон Сік закликав пілотів винищувачів F-35 відповідати на будь-які провокації з боку КНДР.

«Якщо режим Кім Чен Ина обирає найгірший варіант ведення війни, ви повинні бути в авангарді усунення керівництва противника якнайшвидше та покласти край цьому режиму», — зазначив він.

25 января, 2024 | Category: Мир, Новости

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