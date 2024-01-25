ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію щодо українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Про це повідомляють народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram та Telegram-канал Верховної ради України.

Резолюція ПАРЄ заснована на проєкті, який підготувала українська нардепка Олена Хоменко, яка є віце-президенткою асамблеї. Резолюцію підтримали 85 депутатів ПАРЄ одноголосно.

Під час розгляду резолюції у відеоформаті виступила перша леді України Олена Зеленська.

Документ містить важливе політичне рішення щодо того, аби визнати злочинні дії Росії щодо українських дітей. Зокрема, резолюція закликає парламенти усіх країн членів Ради Європи визнати депортацію дітей геноцидом українського народу.

Крім того, окрема увага приділяється дітям-переселенцям. ПАРЄ закликає посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей.

Також асамблея наголошує на потребі якнайшвидше повернути дітей в Україну, щоб зменшити вплив на них російського режиму. Резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей, привітала створення Центру захисту прав дитини, який працює під наглядом Уповноваженого Верховної ради з прав людини.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.