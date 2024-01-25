РФ атакувала Україну «шахедами» та ракетами

Ситуація в Одесі

Про загрозу «шахедів» повідомили Повітряні сили о 20:22.

Російський агресор запустив ударні БПЛА з південного напрямку. Декілька груп «шахедів» зафіксували над Чорним морем, безпілотники рухались у напрямку Одеси.

За інформацією «Суспільного», після 21:00 в Одесі прогриміли вибухи. Сили оборони півдня відзвітували про роботу ППО. Відомо, що в обласному центрі спалахнула пожежа.

В Одеській ОВА заявили про пошкодження цивільної житлової інфраструктури: «Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу».

Ближче до 22:00 стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі: «Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю, на щастя, немає».

Після 23:00 в напрямку Одеси знову фіксували «шахеди».

Згодом Кіпер додав, що російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами.

«Попри результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об’єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», — йдеться у дописі чиновника у телеграм.

Також він зазначив, що попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється.