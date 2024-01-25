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РФ почала використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами

Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик.

За його словами, у грудні 2023 року зафіксований 81 випадок використання Росією гранат з отруйними речовинами.

«Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів», — сказав він.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.

25 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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