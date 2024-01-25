Розвідка Британії назвала ключове завдання Путіна до березневих виборів

Війна проти України та скорочення витрат на ЖКГ призвели до масових відключень тепла та електрики на території Росії в умовах зими. Путіну треба вирішити цю проблему до березня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

За останні місяці в 16 населених пунктах Росії відбулися збої в опаленні. Ці збої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику воєнного часу.

За даними британської розвідки, Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну в 2022 році. Багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар проблем при скороченні асигнувань із Москви, що призвело до падіння витрат на технічне обслуговування.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків та сантехніків, йдеться у повідомленні.

«Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії», — зазначають у Міноборони Британії.