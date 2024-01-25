Сенат США щодня на крок ближчий до ухвалення пакета допомоги Україні, — лідер демократів Шумер

Про це заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, передає «Голос Америки».

«Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити», — сказав Шумер.

Під час виступу він нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Україні жодної подальшої підтримки.

«Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі», — додав лідер демократів.