У Кривому Розі врятували кажанів, яких під час заміни вікна замурували монтажною піною

В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу невідомі замурували монтажною піною у віконну раму живих кажанів. Їх вдалося врятувати, але тепер вони потребують допомоги.

Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих. Там припускають, що тварини зимували у віконній рамі, а люди, які встановлювали нове вікно, помітили кажанів, але проігнорували.

У коментарі для «УП. Життя» фахівчиня Центру Альона Шуленко розповіла, що виклик надійшов від жителів будинку.

«Мешканці були шоковані, побачивши це. Вони знайшли наш номер і попросили допомогу», – розповідає Альона Шуленко.

На місце події одразу вирушили волонтери. Щоб дістати кажанів, вони ножем розколупували піну. До операції порятунку долучились і небайдужі мешканці.

Загалом вдалося дістати 13 рудих вечірниць та одного білосмугого нетопиря.

«Усі вони живі, але дуже травмовані. Двоє з них сильно обліплені піною. Наразі врятовані кажани перебувають під наглядом волонтерки. Декілька днів маємо за ними спостерігати», – прокоментувала ситуацію фахівчиня.

Альона Шуленко припустила, що є загроза життям кажанів, адже вони могли отруїлися піною: під час перебування у рамі вони вдихали її запах і, ймовірно, їли, щоб врятуватися.

«Точну кількість кажанів, які перебували у щілинах, ми не можемо встановити. Але мешканці будинку пообіцяли, що звернуться по допомогу, якщо виявлять ще кажанів», — сказала фахівчиня.

Від початку своєї роботи Центр реабілітації рукокрилих врятував понад 27 тисяч кажанів у 217 населених пунктах. Це – унікальні ссавці, які занесені до Червоної книги України та потребують охорони.