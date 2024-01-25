У Кривому Розі врятували кажанів, яких під час заміни вікна замурували монтажною піною

В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу невідомі замурували монтажною піною у віконну раму живих кажанів. Їх вдалося врятувати, але тепер вони потребують допомоги.
Про це повідомили у Центрі реабілітації рукокрилих. Там припускають, що тварини зимували у віконній рамі, а люди, які встановлювали нове вікно, помітили кажанів, але проігнорували.
У коментарі для «УП. Життя» фахівчиня Центру Альона Шуленко розповіла, що виклик надійшов від жителів будинку.
Загалом вдалося дістати 13 рудих вечірниць та одного білосмугого нетопиря.
«Усі вони живі, але дуже травмовані. Двоє з них сильно обліплені піною. Наразі врятовані кажани перебувають під наглядом волонтерки. Декілька днів маємо за ними спостерігати», – прокоментувала ситуацію фахівчиня.
Альона Шуленко припустила, що є загроза життям кажанів, адже вони могли отруїлися піною: під час перебування у рамі вони вдихали її запах і, ймовірно, їли, щоб врятуватися.
«Точну кількість кажанів, які перебували у щілинах, ми не можемо встановити. Але мешканці будинку пообіцяли, що звернуться по допомогу, якщо виявлять ще кажанів», — сказала фахівчиня.
Від початку своєї роботи Центр реабілітації рукокрилих врятував понад 27 тисяч кажанів у 217 населених пунктах. Це – унікальні ссавці, які занесені до Червоної книги України та потребують охорони.
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