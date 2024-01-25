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Здорожчали акції пов’язаних з Трампом компаній

Акції компанії Digital World Acquisition за добу зросли майже на 2,13% – до $50,75 за штуку, а акції Phunware підскочили на 19,84% – до $0,42 за штуку.

Про це пише Mind, посилаючись на дані на біржі.

За даними Reuters, Digital World Acquisition планує об’єднатися з медіакомпанією Трампа Trump Media & Technology Group. Остання таким чином зможе вийти на біржу, минаючи процес IPO.

Об’єднання кілька разів відкладали, через що акції Digital World Acquisition за останні 12 місяців впали в ціні більш ніж на 93%. У грудні 2023 року вона заявила, що очікує завершення злиття в І кварталі 2024 року.

За даними видання, Phunware штаб Трампа найняв для розроблення мобільного застосунку під час виборчої кампанії 2020 року.

25 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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