Держдеп США озвучив стратегію перемоги України у війні з Росією

Україна у 2024 році стане сильнішою і матиме кращі позиції для перемоги у війні з Росію завдяки допомозі Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє «Голос Америки».

«Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета», — сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Досягти цього, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США і завдяки європейським зобов’язанням. Зокрема, ЄС планує ухвалити рішення про виділення допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

За його словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі минулого тижня з держсекретарем Ентоні Блінкеном висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування. Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.

А щодо американської допомоги представник Держдепу додав:

«З нашого боку є злети й падіння, але я скажу дві речі. Є величезна підтримка України в обох палатах Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування. І як помічник держсекретаря США з питань Європи я б сказав тільки, що кожного дня люди воюють і гинуть, щоб захистити їхню і нашу безпеку. І я думаю, зараз — час для того, щоб ми могли бути поруч з ними, рухаючись вперед».