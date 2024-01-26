Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни

Про це заявив німецький генерал-лейтенант Андре Бодеман, пише DW.

Заначено, що цей секретний план Німеччина розробляє вперше за останні 30 років. Він міститиме вказівки, як потрібно діяти в разі вторгнення на територію країни ворожих військ.

Бундесвер окреслює такі види загроз: дезінформація, кібератаки на енергетичні й телекомунікаційні компанії, а також цілеспрямований шпіонаж. Зауважено, що деякі з них спостерігаються вже зараз. Водночас генерал-лейтенант зауважив, що потрібно пильнувати диверсії.

«Четвертий вид загрози, проти яких нам необхідно вже зараз озброюватися, це, безсумнівно, диверсії, у тому числі з боку спецпризначенців, нерегулярних сил, які намагаються вивести що-небудь зі ладу, аби таким чином задіяти або запобігти розгортанню військ», — наголосив Бодемен

Також він додав, що критично важлива інфраструктура може бути атакована балістичними ракетами, тому Німеччина працює над створенням захисту від цього.

Акцентовано, що теперішня ситуація в Європі відрізняється від тієї, яка була 30 років тому. Тоді ФРН була «прифронтовою» державою, а зараз знаходиться в «тиловій зоні». Тому в разі нападу на її союзників з НАТО завданням Німеччини буде підтримка маршрутів сил та постачання.