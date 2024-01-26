Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

Перша леді України Олена Зеленська виступила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому українським дітям, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер, дебати щодо термінової процедури на тему «Становище дітей України» відбулися сьогодні на полях зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Зеленська приєдналася до заходу онлайн на запрошення президента ПАРЄ Тіні Кокса. Особливий акцент було зроблено на становищі українських дітей, яких примусово депортувала Росія.

Перша леді подякувала країнам, які допомагають Україні в поверненні дітей, відзначивши кроки міжнародної спільноти, зроблені за останній рік. Зокрема, за результатами четвертого Саміту глав держав та урядів Ради Європи (відбувся 16-17 травня 2023 року в Рейк’явіку) було прийнято декларацію, присвячену українським дітям, яких було незаконно вивезено на територію Росії з закликом до їх негайного повернення та притягнення винних до відповідальності. Крім того, окрема увага Ради Європи сконцентрована на відповідальності за агресію Російської Федерації проти України, притягнення до відповідальності всіх винних у депортаціях і примусових переміщеннях, а також на забезпечення правосуддя для жертв депортацій. Розпочала роботу Консультаційна група Ради Європи з питань дітей України.

Як наголошується в повідомленні, перша леді України наголосила, що потрібні рішучіші дії. «Час проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік – це забагато для викраденої дитини», — сказала дружина президента.

«Прошу долучитися національні парламенти – маємо змусити РФ виконувати Женевські конвенції та невідкладно надати вичерпні списки імен та місцеперебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані. Кожен порятунок кожної дитини – це зараз спецоперація, до якої залучено багато країн і десятки небайдужих людей. І тоді все вдасться», — резюмувала вона.

За результатами дебатів учасники одностайно проголосували за ухвалення резолюції та рекомендацій щодо становища дітей України.