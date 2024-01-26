Пентагон анонсировал переговоры о будущем возглавляемой США международной коалиции в Ираке

Соединенные Штаты и Ирак начнут переговоры о будущем возглавляемой США международной военной коалиции в Ираке.

Ожидается, что таким образом будет осуществлен переход к партнерству с Ираком в двустороннем формате – процесс, который был поставлен на паузу с началом войны между Израилем и ХАМАС (признана в США террористической организацией).

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что переговоры начнутся «в ближайшие дни».

В августе прошлого года Ирак и США взяли на себя обязательства начать переговоры, которые, по словам Остина, позволят отношениям между двумя странами развить успех иракской кампании.

Речь идет об операциях D-ISIS (Defeat Islamic State in Iraq and Syria), цель которых – борьба с боевиками «Исламского государства» (также известного как ИГИЛ и ДАЕШ).

«Военнослужащие США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в рамках операции «Непоколебимая решимость», консультируя, оказывая помощь и поддержку иракским силам безопасности в их продолжающейся борьбе с ИГИЛ, – отметил глава Пентагона. – Соединенные Штаты остаются привержены безопасности, стабильности и суверенитету Ирака».

На территории Ирака находится около 2500 американских военнослужащих, оказывающих поддержку иракским силам безопасности в борьбе с «Исламским государство».

В отдельном заявлении Министерства иностранных дел Ирака переговоры названы попыткой «инициировать постепенное и целенаправленное сокращение» числа военных советников США в Ираке.

«Вместе с нашими иракскими партнерами мы планируем определить форму будущего военного присутствия США в Ираке и в то же время обеспечить устойчивую победу иракских сил над ИГИЛ», – заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.