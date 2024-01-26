Постачання продуктів ЗСУ. Міноборони розповіло про результати перевірок

Низка компаній, які уклали договір з Міноборони України наприкінці 2023 року, не можу впоратись зі своїми обов’язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони.

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко здійснив чергову позапланову перевірку постачання продуктів до військових частин на південному сході України.

«Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання», – розповів він.

Заступник міністра оборони підкреслив, що своєчасна та якісна поставка продуктів для військових є одним із ключових пріоритетів. Аби уникнути аналогічних проблем, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу».

«Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням», – наголосив Половенко.

Зазначається, що у відношенні компаній за недотримання умов договору будуть складені відповідні акти та виставлені штрафні санкції. «За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам», – пише пресслужба Міноборони.

Раніше Міноборони вже проводило аналогічні перевірки – 19 січня заступниця міністра Наталія Калмикова разом із представниками Командування медичних сил ЗСУ провели перевірку складу медичного майна. Зокрема, оцінили стан та наявність аптечок. Того ж дня Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю через скарги військових позапланово перевірили продуктові склади деяких військових частин на сході країни.