Прем’єр Швеції заявив, що не збирається обговорювати з Орбаном вступ країни до НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у п’ятницю заявив, що йому є про що поговорити з угорським прем’єром Віктором Орбаном, але це не стосується заявки його країни на вступ до НАТО — Euractiv

Я радий поїхати до Будапешта… Нам є про що поговорити… Але ми не ведемо переговори про членство в НАТО, про це немає переговорів».

За словами прем’єра Швеції, «ми могли б поговорити про те, як нам найкраще співпрацювати в НАТО».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня запросив Крістерссона до Будапешта, щоб обговорити питання вступу Швеції у НАТО. Крістерссон погодився на пропозицію Орбана.

Крістерссон сказав, що хоча він і готовий поїхати до Будапешта, зустріч з Орбаном на саміті ЄС в Брюсселі 1 лютого була би більш практичною.