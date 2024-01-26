Прогноз погоди на вихідні 27–28 січня: по всій Україні вогко та сніжно

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде хмарною, з незначними опадами у вигляді снігу. Вдень на більшій частині території країни очікується близько 0 °С, уночі — слабкі морози.

Погода в суботу 27 січня

У суботу по всій Україні буде хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг очікується в усіх регіонах. Значними опади будуть лише на Хмельниччині — тут можливі снігопади до 6 мм.

На заході (крім Закарпаття), у центрі, на сході та півночі термометри вдень покажуть близько 0 °С. Уночі в західних областях очікується до -3…-6 °С, на решті території — близько 0 °С. У південних регіонах, Запорізькій і Закарпатській областях повітря вдень прогріється до +3 °С (уночі — близько 0 °С). В цілому, день буде вогким і вітряним, так що не забувайте вдома шарфи і рукавички.

Погода в неділю 28 січня

До кінця тижня небо трохи проясниться на півночі, у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях — опадів тут не передбачається. На решті території протягом дня трохи сніжитиме, помірний мокрий сніг очікується на сході країни. У більшості регіонів термометри покажуть близько 0 °С, на півдні, південному сході та Закарпатті температура вдень досягне +2…+4 °С. Уночі середня температура в Україні становитиме -3…-6 °С.

Погода в понеділок 29 січня

На початку тижня у північних, центральних та східних областях очікується близько 0 °С (уночі — до -2…-5 °С), у західних областях — -2…-4 °С (уночі — -4…-6 °С) . У південних областях повітря прогріється до +3 °С (уночі — близько 0 °С). Погода на початку тижня буде хмарною без прояснень, опади оминуть Україну.

Увага, сезонні підтоплення!

27–29 січня можливе затоплення заплави річки Солокія у Львівській області. Також можливі різкі коливання рівня води в Десні поблизу Новгород-Сіверського, Ніжинського району Чернігівської області та Шосткінського району Сумської області. Водами рік Сож і Дніпро може бути порушено транспортне сполучення між прибережними селами Чернігівського району Чернігівщини.

Народні прикмети та вірування

Вітряний день 27 січня обіцяв дощовий рік, а яскраві зірки в нічному небі — швидке похолодання. Голосне каркання круків також вважалося ознакою прийдешніх морозів.

На переконання слов’ян, 28 січня влада зими поступово слабшала, природа готувалася до весняного тепла. Якщо цього дня було ясно й без опадів, чекали на спекотне сухе літо, якщо падав дощ — готувалися до холодного похмурого літа.