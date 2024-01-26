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Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів

Китайські чиновники попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів —  Reuters з посиланням на чотири іранські джерела та дипломата, знайомого з цим питанням

Обговорення нападів і торгівлі між Китаєм і Іраном відбулися на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні та Тегерані, повідомили іранські джерела.

Пряма мова неназваного іранського чиновника: «По суті, Китай каже: «Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість».

Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Китайські офіційні особи, однак, не зробили жодних конкретних коментарів або погроз щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів, повідомили чотири іранські джерела.

26 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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