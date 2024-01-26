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Окупанти намагаються штурмувати Мар’їнський напрямок, ЗСУ відбили 25 атак Трамп выступил против достижения Конгрессом компромисса по иммиграции и помощи Украине » РФ втратила у масштабній війні вже понад 380 тис. військових, 6265 танків і 9082 артсистеми Росіяни протягом минулої доби ввели активні бойові дії на Мар’їнському напрямку Донецької області. Українські бійці відбили 25 атак ворога та знищили 990 окупантів Про це 26 січня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб.

танків ‒ 6265 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16) од.

артилерійських систем – 9082 (+15) од.

РСЗВ – 972 (+0) од.

засобів ППО ‒ 660 (+0) од.

літаків – 331 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0) од.

крилатих ракет ‒ 1845 (+1) од.

кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.

підводних човнів — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20) од.

спеціальної техніки ‒ 1425 (+5) од.