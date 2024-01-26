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РФ втратила у масштабній війні вже понад 380 тис. військових, 6265 танків і 9082 артсистеми

Про це 26 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 380 600 (+990) осіб.
  • танків ‒ 6265 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16) од.
  • артилерійських систем – 9082 (+15) од.
  • РСЗВ – 972 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 660 (+0) од.
  • літаків – 331 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0) од.
  • крилатих ракет ‒ 1845 (+1) од.
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0) од.
  • підводних човнів — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064  (+20) од.
  • спеціальної техніки ‒ 1425 (+5) од.
26 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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