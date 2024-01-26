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Румунія відмовилася від участі у Євробаченні-2024

Про це повідомляється на сайті румунського мовника TVR.

Рада директорів румунської телекомпанії TVR ухвалила, що Румунія не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» через фінансові обмеження та бажання представити країну на високому рівні. Рішення було прийнято на засіданні 25 січня: 5 голосів були за, 4 утрималися і 4 були проти.

Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не передбачав достатньо коштів, що гарантувало б гідну участь Румунії, враховуючи, що стандарти міжнародного конкурсу стають все вищими.

У телекомпанії уточнили, що цього року TVR виділяє значні кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти, зокрема на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі.

26 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Шоу-бизнес

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