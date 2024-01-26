Трамп выступил против достижения Конгрессом компромисса по иммиграции и помощи Украине

Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, призвал однопартийцев не идти на компромисс по вопросу о соглашении с демократами по обеспечению безопасности на границе, которое республиканцы увязывают с предоставлением помощи Украине.

На этой неделе двухпартийная группа сенаторов согласовала компромисс, способный обеспечить более широкую поддержку пакета мер по иммиграции и помощи, которую США предоставляют другим странам.

Но даже если он пройдет через Сенат, соглашение столкнется с жесткой оппозицией со стороны республиканцев в Палате представителей.

Демократы обвиняют их в том, что они блокируют законопроект по«приказу» Трампа.

«Я не думаю, что нам вообще стоит заключать соглашение по границе, пока мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы остановить ВТОРЖЕНИЕ МИЛЛИОНОВ И МИЛЛИОНОВ людей, многие из которых прибыли из неизвестных мест, в нашу некогда великую страну, которая скоро снова станет великой!» – написал Трамп на прошлой неделе на медиаплатформе Truth Social.

По его словам, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит соглашение которое будет «идеальным по вопросу о границе».

«Мы все правильно сказали: иммиграция – это большое дело», – сказал Трамп в своей победной речи во вторник.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял также о том, что иммигранты, по его словам, «отравляют кровь нашей страны» и «приезжают сюда из тюрем и психиатрических лечебниц», не предоставляя никаких обоснований для подобных утверждений.

Комментарии Трампа прозвучали через несколько часов после того, как Джонсон и другие лидеры Конгресса встретились с представителями Белого дома, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с запросом администрации Байдена на финансирование национальной безопасности, включающее финансирование Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона, которое республиканцы увязывают с требованиями по обеспечению безопасности границы.

«Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине, – сказал президент Джо Байден журналистам, когда его спросили о встрече. – Вопрос в том, не станет ли незначительное меньшинство препятствовать этому, что было бы катастрофой».

Помимо требований по обеспечению безопасности границы, некоторые республиканцы также выступают против «неограниченной американской помощи Украине», заявляя, что они «будут выступать против всех будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на быстрое завершение этой войны».

Согласно данным декабрьского опроса Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC, 60 процентов опрошенных заявили, что внешняя политика должна стать основным направлением деятельности правительства в 2024 году, по сравнению с 41 процентом, зафиксированным ранее. 35 процентов назвали главными проблемами иммиграцию и возведение стены на границе. Ранее этот показатель составлял 27 процентов.