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У Раді готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників за щомісячний платіж

У Верховній Раді України готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників від мобілізації в обмін на щомісячний фіксований платіж

Про це пише Forbes, який має у розпорядженні драфт документа.

Головна відмінність від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента – відмова від прив’язки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

«Встановлення будь-яких критеріїв (щодо заробітної плати, — ред.) сприйматиметься суспільством як поділ на класи», – сказав голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Натомість нардепи пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати «в білу» та сплачувати податки до бюджету. Таким чином підприємство може забронювати до 50% працівників.

«На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати», — пояснив Наталуха.

Нині в Україні серед заброньованих найбільше працівників енергетичної сфери.

26 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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