Росіяни уночі атакували Україну 4 «шахедами» та влучили «Іскандером» в цех у Слов’янську

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що ударні дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ).
Усі чотири БПЛА були знищені у межах Кіровоградської області.
Крім того, окупанти ударили балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Ракету випустили з Ростовської обл.
Як розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила в керамічний цех, він майже зруйнований.
Також постраждали прилеглі багатоповерхівки, у них вибиті вікна.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
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