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Росіяни уночі атакували Україну 4 «шахедами» та влучили «Іскандером» в цех у Слов’янську

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що ударні дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ).

Усі чотири БПЛА були знищені у межах Кіровоградської області.

Крім того, окупанти ударили балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Ракету випустили з Ростовської обл.

Як розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила в керамічний цех, він майже зруйнований.

Також постраждали прилеглі багатоповерхівки, у них вибиті вікна.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

27 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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