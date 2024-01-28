Генсек НАТО хоче «на певному етапі» запросити Україну до повноцінного членства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.
Столтенберг в ефірі Fox News, відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі, повідомляє «Європейська правда»
Генсек нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.
«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберг.
За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: «Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань».
«Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.
Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал Росії, а кошти, які виділяються з американського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї.
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