Генсек НАТО хоче «на певному етапі» запросити Україну до повноцінного членства

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.

Столтенберг в ефірі Fox News, відповідаючи на питання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі, повідомляє «Європейська правда»

Генсек нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: «Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань».

«Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал Росії, а кошти, які виділяються з американського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї.