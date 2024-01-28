Індія планує відмовитися від закупівлі зброї в Росії

Індія заявила, що прагне дистанціюватися від Росії як найбільшого постачальника озброєнь після того, як повномасштабне вторгнення в Україну обмежило її здатність постачати боєприпаси та запчастини

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в індійському уряді.

Найбільший у світі імпортер озброєнь поступово переорієнтовується на Захід, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні два десятиліття Росія забезпечила 65% закупівель зброї в Індії на суму понад 60 мільярдів доларів.

«Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією, — зазначив Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation в Нью-Делі. — Це було б червоною лінією для Вашингтона».

Ця думка з’явилася попри пропозиції Москви, які описали чотири індійські урядові джерела (в тому числі високопоставлений чиновник служби безпеки, який нещодавно вийшов на пенсію) та які включають найсучасніші вертольоти Ка та винищувачі Су і МіГ з доповненням про спільне виробництво в Індії.

За словами експертів і чиновників, Росія публічно закликала Індію посилити оборонні зв’язки, але прем’єр-міністр Нарендра Моді зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з застосуванням західних технологій.

Такі зусилля краще вписуються в програму Моді Make in India, спрямовану на заохочення внутрішнього виробництва. За словами міністра оборони Індії, протягом наступного десятиліття країна планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення.

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За словами іншого чиновника, ще одним чинником, що стимулює зв’язки Індії зі Сполученими Штатами, є занепокоєння щодо Китаю, оскільки припинення такої торгівлі підштовхне Москву до зближення з Пекіном.

«Купуючи зброю, ви купуєте вплив, — заявив відставний співробітник спецслужб. — Закриваючи їм доступ, ви робите їх залежними від Китаю».

Експерт з питань Євразії державного Інституту оборонних досліджень і аналізу ім. Манохара Паррікара Свасті Рао зазначив, що, оскільки війна в Україні затягується, виникають питання, чи зможе Росія надати Індії запчастини.

«Багатовекторність Індії продовжиться, щоб підтримувати зв’язки з Росією і балансувати з Заходом, але це не буде рівномірним розподілом», — підкреслив Рао.