США працюватимуть над тим, аби «переконатися», що вони можуть захистити союзників від загроз КНДР, — Білий дім

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише Yonhap.

Зазначається, що Кірбі зробив цю заяву, відповідаючи на запитання про те, чи вважають США, що Пхеньян дійсно здатний напасти на Сполучені Штати.

«Ми плануємо зробити те, що ми повинні зробити, щоб переконатися, що ми можемо захистити США… захистити наших союзників і партнерів», — сказав Кірбі на брифінгу.

Він також відзначив безперервний пошук КНДР удосконалення можливостей зброї.

«Ми знаємо, що північнокорейці продовжують розвивати передові можливості, включно з балістичними ракетами. І вони хочуть досягти довгострокових результатів», — сказав Кірбі.