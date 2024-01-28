Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії «Людина року 2024»

Про це повідомляє Associated Press.

Серед останніх робіт Кеогана — комедійний психологічний трилер «Сольовий опік», а також серіал «Майстри повітря», драма про Другу світову війну, присвячена екіпажам бомбардувальників.

Урочиста церемонія нагородження премією «Людиною року 2024» відбудеться 2 лютого. Театр «Hasty Pudding Theatricals» влаштує для Кеогана вечірку і подарує йому його горщик для пудингу. Після цього Кеоган відвідає виставу 175-ї постановки Hasty Pudding Theatricals «Heist Heist Baby!».

«Маючи досвід як супергероя, так і суперлиходія, Баррі Кеоган — ідеальний вибір для боротьби за горщик пудингу», — сказав координатор програми «Людина року» Ейдан Голуб.

Hasty Pudding Theatricals, який існує з 1844 року і називає себе третьою найстарішою театральною групою у світі, вручає нагороду «Людина року» з 1967 року.

Нагороди присуджуються людям, які зробили тривалий і вражаючий внесок у світ розваг.

Серед лауреатів премії «Людина року» — Клінт Іствуд, Том Хенкс, Роберт Де Ніро, Гаррісон Форд, Семюел Л. Джексон і Раян Рейнольдс.