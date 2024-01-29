Єрмак заявив про «потужний крок» до зустрічі Зеленського й Орбана

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори з главою МЗС Угорщини засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні. Єрмак у заявах для ЗМІ після переговорів в Ужгороді, цитує «Європейська правда»

«Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем’єр-міністра Угорщини і президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку у наших відносинах».

За словами керівника ОП, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб зустріч відбулася якомога швидше.

Єрмак також зауважив: Київ зацікавлений у тому, щоб майбутня зустріч закінчилася «конкретними результатами».