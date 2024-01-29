ЄС може екстрено ухвалити 5 млрд євро військової допомоги Україні

Європейський Союз упродовж наступних кількох днів може ухвалити рішення щодо виділення для України додатково 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для відповіді на нагальні потреби у забезпеченні війська.

Як передає Укрінформ, про це у блозі, присвяченому підсумкам Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулася минулого понеділка, написав високий представник ЄС Жозеп Боррель. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я здійсню подорож в Україну у лютому, і ми продовжуємо працювати над наданням передбачуваної допомоги на наступні роки. Впродовж наступних днів ми маємо досягти згоди щодо додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру (ЄФМ) з метою створити «Фонд допомоги Україні» в рамках ЄФМ на основі нових підходів до стимулювання військової допомоги для України від країн-членів», — написав Боррель.

«Щодо заблокованих російських активів ми також завершуємо роботу, я докладаю зусиль, щоб це рішення відбулося до наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ», — додав високий представник ЄС.

Він зауважив, що підтримка України в боротьбі проти російського вторгнення залишається вищим пріоритетом для Ради ЄС, оскільки агресія Росії несе життєві загрози для європейської безпеки.

Боррель нагадав, що у 2023 році Росія фактично не досягла жодних успіхів на полі бою і зазнала суттєвих втрат. Водночас Україна змогла досягти важливих успіхів, зокрема у Чорному морі, де російський флот був вимушений відійти від своїх баз. Боррель додав, що перед запланованим переобранням у березні цього року Путін продовжує масовані атаки проти України з використанням тисяч снарядів, дронів і ракет.

«Наш колега, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба… поінформував нас про розвиток подій на місцях. Міністри погодилися, що зараз не той момент, щоб послаблювати допомогу для України, натомість, маємо робити більше та швидше у вимірі надання фінансових ресурсів, військового обладнання та тренування військовослужбовців», — написав високий представник ЄС.

Як повідомлялося, 22 січня у Брюсселі відбулася Рада міністрів ЄС із закордонних справ. Головні європейські дипломати узгодили позиції навколо врегулювання кризи на Близькому Сході, а також щодо продовження фінансової і військової підтримки України.

Ця дискусія відбулася напередодні спеціальної зустрічі Європейської ради, яка 1 лютого розгляне зміни до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки та має підтримати створення так званого Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро для бюджетної підтримки України та для її повоєнного відновлення впродовж наступних чотирьох років. Попередня спроба затвердити такий бюджет у грудні 2023 року була заблокована Угорщиною.