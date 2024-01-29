Американську базу в Йорданії атакували безпілотником, є загиблі та поранені

Як наслідок, загинуло троє військовослужбовців США й «щонайменше два десятки» були поранені, розповідає CNN з посиланням на інформацію від офіційних осіб.

«Це стало першим випадком, коли представники американського війська загинули від ворожого вогню на Близькому Сході відтоді як почалася війна у Газі», — зазначається у повідомленні.

Водночас Sky News передає теж про трьох загиблих та про 34 поранених американських військових.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили «радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран».

«Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку», — наводить його слова BBC.

«Не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності у той час і тим способом, який ми виберемо», — запевнив Байден.

«Ми з Джилл приєднуємося до сімей і друзів наших загиблих — і американців по всій країні — у сумі за втратою цих воїнів у цій мерзенній і цілком несправедливій атаці», — наголошується у заяві Джо Байдена.