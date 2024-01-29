ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини ЄС може екстрено ухвалити 5 млрд євро військової допомоги Україні » Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії Росіяни повідомляють, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Про це повідомляє телеграм-канал 112. Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо на жаль ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування. Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») було пущено в експлуатацію у 1961 році. В даний час «Славнефть-ЯНОС» є одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки. Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ «Славнефть-ЯНОС» складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.