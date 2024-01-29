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Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Росіяни повідомляють, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі.

Про це повідомляє телеграм-канал 112.

Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо на жаль ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») було пущено в експлуатацію у 1961 році.

В даний час «Славнефть-ЯНОС» є одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки.

Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ «Славнефть-ЯНОС» складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.

29 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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