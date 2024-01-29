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Чисельність української армії складає 880 тисяч осіб – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії складає 880 тисяч осіб.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

“У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, однак приблизно це 6,5 – 7,5 млн.

29 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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