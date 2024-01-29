Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску ЮАР против Израиля «о геноциде»

Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску ЮАР против Израиля «о геноциде». Среди временных приказов, прописанных в вердикте, нет требования о немедленном прекращении огня в секторе Газы, но есть ряд предупредительных приказов Израилю.

Судья Джулия Себутинде проголосовала против всех временных мер, выдвинутых ЮАР в иске против Израиля.

Она заявила, что это политический, а не юридический диспут, сочла иск ЮАР лишенным доказательств, не нашла у Израиля намерений совершить геноцид и провозгласила все меры, признанные судом, неоправданными.

Себутинде — уроженка Уганды и первая африканская женщина, ставшая судьей в Международном суде ООН. У нее есть опыт: это уже третий иск в рамках конвенции о геноциде, который она рассматривает. Себутинде уже подверглась травле как в арабских СМИ, так и в родной Уганде. Тем важнее поддержать судью, которая не побоялась неудобной правды и приняла верные решения.