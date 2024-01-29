Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць

Про це повідомляє Фокус.

Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів виданню, що платню за бронь хочуть встановити сумою від 6 до 50 тис. грн. Не відкидається варіант того, що така можливість не пройде, і для ФОПів застосують інший підхід.

«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 тис. грн за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тис. грн, ми не витягнемо», — каже нардеп Наталуха.

Раніше ФОПи мали право на бронь за рішенням Кабміну України за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади й військових адміністрацій. Виконання зобов’язання необхідно підтверджувати договорами й документами.

Дмитро Наталуха каже про можливість зловживань під час оформлення працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

«Нюанси є, але з цього рівняння (розробка умов для броні від мобілізації) дрібних підприємців ми не викидаємо», — додав Наталуха.

Своєю чергою президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначає, що працевлаштування на умовах оформлення ФОП поширене в IT-сфері.

За його словами, в Україні є люди, готові платити ТЦК до 10 тис. доларів за відстрочку від мобілізації. Інші платять чималі гроші шахраям, які обіцяють провести військовозобов’язаних чоловіків через український кордон.

«Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам», — зазначив Василь Воскобойник.