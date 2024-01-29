У Мексиці арештували пасажира, який відкрив аварійні двері й вийшов на крило

У Мексиці заарештували чоловіка, який відкрив аварійні двері літака й вийшов на його крило. Пасажири вважають, що він їх врятував.

Інцидент стався минулого четверга приблизно через три години після запланованого вильоту рейсу з Мехіко до Гватемали, повідомляють BBC і Los Angeles Times.

Літак на кілька годин застряг на злітно-посадковій смузі без кондиціонування і води. Затримка сталася через проблеми з технічним обслуговуванням.

У Мексиці арештували пасажира літака, який відкрив аварійні двері під час тривалого очікування польоту. Фото: Europa Press News/Getty Images

Один із пасажирів вирішив відкрити аварійні двері й вийшов на крило. Через це літак довелося замінити.

Хоча ніхто від цього не постраждав, чоловіка передали поліції.

Інші пасажири розцінили його вчинок як порятунок. Щонайменше 77 з них написали спільну заяву, в якій висловили свою підтримку цьому чоловікові.

«Всі пасажири рейсу CDMX – Гватемала AM 0672 заявляють, що пасажир на борту, який відкрив аварійний ілюмінатор, діяв для захисту всіх, за підтримки всіх, оскільки затримка і нестача повітря створювали небезпечні умови для здоров’я пасажирів. Він врятував нам життя», – зазначили пасажири в записці, написаній від руки.

Чи пред’явила поліція чоловіку звинувачення поки невідомо.