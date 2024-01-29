До Києва прибули генеральні інспектори зі США Південна Корея допоможе Україні відновити важливу дамбу » В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС Головний політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив про готовність до компромісу щодо пакета допомоги Україні від ЄС на €50 млрд Про це повідомляє Reuters. Балаж Орбан зазначив, що Будапешт 27 січня надіслав Брюсселю пропозицію, що демонструє готовність Угорщини використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги Києву. Видання нагадало, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Орбан був активним критиком фінансової та військової підтримки України з боку Євросоюзу. Зокрема, він заблокував перегляд бюджету блоку: це змусило лідерів ЄС розробити план «Б» та скликати екстрений саміт для розв’язання питання допомоги Україні.