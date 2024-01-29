В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС

Про це повідомляє Reuters.
Балаж Орбан зазначив, що Будапешт 27 січня надіслав Брюсселю пропозицію, що демонструє готовність Угорщини використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги Києву.
Видання нагадало, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Орбан був активним критиком фінансової та військової підтримки України з боку Євросоюзу. Зокрема, він заблокував перегляд бюджету блоку: це змусило лідерів ЄС розробити план «Б» та скликати екстрений саміт для розв’язання питання допомоги Україні.
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