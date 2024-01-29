За добу Сили оборони знищили 1 крилату ракету, 10 танків та понад тисячу окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 383180 (+1070),
- танків ‒ 6290 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
- артилерійських систем – 9113 (+16) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
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