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За добу Сили оборони знищили 1 крилату ракету, 10 танків та понад тисячу окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 29.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 383180 (+1070),
  • танків ‒ 6290 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
  • артилерійських систем – 9113 (+16) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
29 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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