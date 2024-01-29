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Зеленський пояснив, як затримка допомоги США Україні може вплинути на ЄС Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць » За добу Сили оборони знищили 1 крилату ракету, 10 танків та понад тисячу окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 26 атак ворога на Авдіївському напрямку та ліквідували 1070 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 383180 (+1070),

танків ‒ 6290 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,

артилерійських систем – 9113 (+16) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилаті ракети ‒ 1846 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).