Зеленський пояснив, як затримка допомоги США Україні може вплинути на ЄС

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Президент зазначив, що він не вірить в те, що США можуть повністю відмовитись від підтримки України у її протистоянні Росії, а Європа не залишиться сама. Проте, якщо це все ж станеться, Європа не зможе надавати підтримку Україні на тому рівні, який був раніше — ні зброєю, ні фінансово.

«Напевно, якби вся Європа об’єдналась, вона б змогла дати достатньо підтримки Україні, але США мають такий вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи», — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що у разі, якщо у США будуть затягувати процеси щодо підтримки України, — це матиме вплив на об’єднану Європу. Зеленський назвав послідовні проблеми внаслідок такої затримки.

«Перше — це дефіцит зброї та фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге — втратиться союз між Штатами та Європою. Третє — Європа сама зрозуміє, що це сигнал: якщо Україна не витримає, і Путін піде вперед, вона залишиться наодинці у протистоянні Росії. Тобто це буде велика загроза, якою Путін точно скористається. Це буде говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним», — зазначив очільник держави.

Крім того, на думку президента, так само посиплеться і санкційна політика європейських країн щодо Росії, адже на неї впливає підтримка Штатів.

«Я вважаю, що загалом це називається перерозподіл світу», — заявив Зеленський.

Німецька журналістка запитала, якщо США справді зменшать або відмовляться від допомоги Україні, чи хотів би президент, щоб лідерство у підтримці його країни взяла на себе Німеччина. Зеленський відповів: «Я б дуже цього хотів».

За його словами, Німеччина справді може це зробити — консолідувати Європейський Союз.

«Багато країн мають серйозні економічні відносини та економічні залежності від рішень Німеччини через її потужну європейську економіку. Але я все одно вважаю, що це дуже велика загроза, адже це недобрий сигнал. Пасивність Сполучених Штатів або непідтримка — це неправильно для всіх», — підсумував український лідер.