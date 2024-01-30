Порошенко: є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії » Байден заявил, что принял решение об ответе США на удар по американской базе в Иордании Президент Джо Байден заявил, что решил, как США отреагируют на удар беспилотника, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании, отметив при этом, что Соединным Штатам не нужна большая война на Ближнем Востоке. Байден возложил ответственность на Иран, но не уточнил, какими именно могут быть действия США. Тем не менее Белый дом пообещал «очень серьезный ответ». Власти США пытаются избежать разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Однако удар беспилотника стал первым случаем гибели американских солдат от вражеского огня в регионе с момента начала нынешней войны Израиля с ХАМАС. Ответственность за удар, в результате которого погибли американцы, взяла на себя, по сведениям Вашингтона, поддерживаемая Ираном группировка боевиков. Иран, впрочем, отверает обвинения США и Великобритании в ее поддержке группировок, на которые возлагается ответственность за удар. «Эти заявления сделаны с конкретными политическими целями, чтобы перевернуть реалии региона», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани. Однако во вторник Байден подтвердил: «Я считаю их [Иран] ответственными за то, что они поставляют оружие тем, кто это сделал». В результате удара беспилотника по авиабазе «Tower 22» на территории Иордании, неподалеку от границы с Сирией, были убиты трое военнослужащих США. По данным американских СМИ, до 34 военных получили ранения или были контужены. Вражеский дрон нанес удар в тот момент, когда американский беспилотник возвращался на базу с задания. АВТОР ФОТО,PLANET LABS Подпись к фото, База, по которой ударил дрон, находится на самой границе Иордании с Сирией и называется «Вышка-22» (Tower 22)