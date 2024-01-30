Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України — «Європейська правда» з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
«Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна», – заявив генсек.
За його словами, він впевнений, що всі члени НАТО, зокрема Сполучені Штати, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.
«Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише (президента РФ) Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань», – зазначив Столтенберг.
Він наголосив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.
Leave a Reply