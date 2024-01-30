Літак, 10 танків і 960 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому звіті 30 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 384 140 (+960),
- танків ‒ 6300 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 725 (+29) од,
- артилерійських систем – 9144 (+31) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+3) од,
- літаків – 332 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 191 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).
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