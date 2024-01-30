 
«  
  »

Новий законопроєкт про мобілізацію уже на фінальній стадії

Кабінет міністрів фіналізує нову версію законопроєкту щодо мобілізації, після внесення деяких правок документ передадуть до Верховної Ради найближчим часом.співрозмовники «Української правди» в уряді

За словами джерел УП, на засіданні Кабінету міністрів 30 січня було погоджено новий проєкт закону щодо мобілізації. Наразі документ передано в секретаріат уряду для фінального доопрацювання, після чого його внесуть до парламенту. Як пояснив один зі співрозмовників УП, це питання буквально дня-двох.

Пряма мова: «Прийняли з доопрацюваннями. Це значить, всі згодні, але є ще деякі правки, які треба доопрацювати. Проєкт передали у секретаріат. Далі секретаріат їх має доопрацювати і направити до Верховної Ради».

30 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  