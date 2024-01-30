Росіяни за місяць здійснили понад 1900 обстрілів прикордоння України

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі програми «Лінія фронту» на каналі «Ми — Україна».

«Щоденно країна-терорист продовжує обстрілювати територію України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області. З початку цього року, фактично майже за місяць, нашими нарядами зафіксовано понад 1900 обстрілів, які здійснила Росія зі своєї території, і застосовує вона різноманітне озброєння: артилерію, міномети, але також є інші засоби, включно з авіацією», — сказав він.

За словами Демченка, найбільше ворожих ДРГ фіксують на Сумщині, хоча не бракує їх і на Харківщині.

Водночас менше спроб заходу російських ДРГ фіксують у Чернігівській області, хоча «торік, особливо на початку року, цей напрямок був найактивнішим». Чому диверсанти змінили напрямок руху, у ДПСУ пояснити не можуть.