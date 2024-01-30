США вже бачать наслідки зупинення допомоги Україні на полі бою − Блінкен

Ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні уже певним чином позначилась на ситуації на полі бою, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен — «Європейська правда» з посиланням на заяву Блінкена на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

«Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою».

Він підкреслив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. І те, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням американському Конгресу, який має схвалити новий запит на фінансування.

«Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов’язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов’язання».

Він висловив переконання, що союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка Києва.